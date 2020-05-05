Учені назвали найбільшу помилку при приготуванні курки

Всі знаються про важливість правильного приготування страв з м'яса, однак чимало людей допускається помилки під час цього процесу, яка може коштувати здоров'я. Науковці розповіли, як безпечно готувати курку.

Норвезькі дослідники організували масштабне опитування кількох тисяч домогосподарок з Норвегії, Франції, Англії, Португалії та Румунії щодо того, як вони визначають готовність курки. Виявилось, що наявність соку чи перевірка за кольором насправді не гарантують, що страва зготована безпечно.

І ще: Три калорійні продукти, які прискорюють схуднення

Річ у тому, що колір м'яса починає змінюватись під час обробки при температурі у 55-70 градусів Цельсія. Але така температура зовсім не гарантує, що буде знищено всі шкідливі бактерії. Тому поширена звичка перевіряти на готовність, зважаючи на колір чи виділення соку, далеко не вказує на якість продукту.

Найбільша помилка під час приготування курки

Недавні дослідження також показали, що активні патогени здатні зберігатись на поверхні страви навіть тоді, коли внутрішня частина повністю приготована. Що ж робити? Фахівці рекомендують визначати готовність курячого м'яса за його структурою. Якщо страва стала волокнистою і на ній немає глянцевих відтінків, то її можна спокійно їсти.

Цим правилом не варто нехтувати, адже у мешканців країн Європи майже третина всіх захворювань кишково-шлункового тракту пов'язана саме з вживанням недосмаженого м'яса.

Найбільша помилка під час приготування курки

Читайте також: Найбанальніші продукти, які зміцнюють імунітет