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Учені назвали ідеальний вік, щоб кинути курити

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Нагадуємо, що куріння корисним не буває! - фото 1
Нагадуємо, що куріння корисним не буває! / bulletproof.

Співробітники Університету Вандербільта вичислили час, коли варто відмовитися від куріння.

Так, затятим курцям, які не змогли відмовитися від сигарет до середніх літ, рекомендують кинути курити не пізніше 40-45 років.

Актуально: Як кинути курити за вихідні: покрокова інструкція

Якщо цього не зробити, можуть з'явитися серйозні проблеми у поважному віці. Ймовірність інфаркту, інсульту й інших серцево-судинних відхилень зменшується приблизно на 38% вже через п'ять років після повної відмови від куріння.

Відмовтесь від куріння негайно - фото 289491
Відмовтесь від куріння негайно / Sick Chirpse

Для регенерації серцево-судинної системи потрібно щонайменше 15 років, про що свідчить спостереження за 8700 добровольцями.

Учені підрахували: серед тих, хто вчасно не кинув курити (люди, які раніше курили по пачці на день протягом 20 років), у 70% траплявся інфаркт або інсульт.

Бережіть себе та своє здоров'я!

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Джерело: med2
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