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Учені назвали ідеальний вік для шлюбу

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Учені назвали ідеальний вік для шлюбу - фото 1

Група вчених під керівництвом доктора Ніколаса Вольфінгера, визначила найоптимальніший вік для вступу у шлюб. Дослідники проаналізували тисячі особистих анкет і провели опитування серед сімейних пар різного віку.

Так, ідеальним віком для створення сім'ї і укладення шлюбу є вік від 28 до 32 років. Люди, які одружилися в цьому у цих вікових рамках, як правило, щасливіші у шлюбі, а відсоток розлучень серед них найнижчий.

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Розлучаються найчастіше пари, які одружилися у 18-20 років або ближче до сорока років. Це обумовлено тим, що молоді люди не мають життєвого досвіду і сприймають відносини з юнацьким максималізмом.

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Джерело: cosmo
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