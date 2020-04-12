Учені назвали ідеальний вік для шлюбу

Група вчених під керівництвом доктора Ніколаса Вольфінгера, визначила найоптимальніший вік для вступу у шлюб. Дослідники проаналізували тисячі особистих анкет і провели опитування серед сімейних пар різного віку.

Так, ідеальним віком для створення сім'ї і укладення шлюбу є вік від 28 до 32 років. Люди, які одружилися в цьому у цих вікових рамках, як правило, щасливіші у шлюбі, а відсоток розлучень серед них найнижчий.

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Розлучаються найчастіше пари, які одружилися у 18-20 років або ближче до сорока років. Це обумовлено тим, що молоді люди не мають життєвого досвіду і сприймають відносини з юнацьким максималізмом.

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