Учені назвали фактор, який робить людей щасливішими

Наукові фахівці не перестають наголошувати на користі фізичної активності. Нещодавно експерти підтвердили, що фізично активні люди відчувають себе більш щасливими, ніж ті, хто веде малорухливий спосіб життя, і ось чому.

Виявляється, короткі пробіжки підтюпцем, довгі прогулянки пішки та навіть робота в саду – відмінна профілактика депресії.

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Давно відомо, що чоловіки та жінки, в житті яких постійно присутня фізична діяльність, відчувають себе більш щасливими і менш схильні до занепокоєнь у порівнянні з малоактивними.

Учені з Гарвардської Школи громадського здоров'я та Массачусетської лікарні загального профілю взялися встановити, чому так відбувається. Для цього вони скористалися менделевською рандомізацією. За нею люди розподіляються на групи, виходячи зі своїх генотипів, в тому числі різних варіантів одного гена. Завдяки рандомізації можна визначити ризик, який загрожує здоров'ю людини, знаючи її генотип, розповідає фахівець в області психіатричної генетики Кармел Чой – керівник дослідницької групи.

Аналізуючи дані британського Біобанку – інформацію про генотип і стан здоров'я понад чотирьох сотень тисяч осіб, дослідники виявили закономірність. Більшість тих, хто володіє певним типом гена, що збільшує схильність до активного способу життя, дійсно його ведуть. І вони значно менше схильні до депресивного стану, ніж ті, хто не володіє таким геном і в результаті менше рухається.

Фізично активні люди відчувають себе більш щасливими

Однак дослідження також показало, що наявність гена, що збільшує схильність до депресії, не виключає фізичну активність з життя людини. Таким чином, саме рухливий спосіб життя впливає на розвиток розладів, а не навпаки.

Фахівці встановили, що оптимальна тривалість вправ на день – не менше п'ятнадцяти хвилин. Щоб максимально знизити ризик тривожних психічних розладів, краще присвячувати активності приблизно годину щодня.

Звичайно, не можна стверджувати, що депресія проявляється тільки у малорухомих людей. Цей стан може розвинутися під впливом безлічі факторів. Проте, ведучи рухливий спосіб життя, ви точно зможете знизити ризики і в цілому будете здоровішими.

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