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Це приємне заняття зміцнює стосунки

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Що зробити, щоб посилити любов у стосунках - фото 1
Що зробити, щоб посилити любов у стосунках

Науковці розповіли, чим займатись, щоб покращити стосунки з коханою людиною. Виявилось, що ця проста та приємна річ посилює вироблення гормону любові. Ви здивуєтесь!

Американські психологи з Університету Бейлора дійшли до висновку, що спільне заняття творчістю здатне зближувати та зміцнювати стосунки.

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Це підтвердили експерименти з 20 подружжями віком 25-40 років. Деякі з пар проходили майстер-класи з малювання, а деякі вдвох грати у настільні ігри. У всіх учасників було проведено аналіз змін у фізичному та психологічному аспектах.

З'ясувалось, що малювання допомагало активніше вироблятись гормону окситоцину, який також називають гормоном любові. Проведення часу за настільними іграми також позитивно впливало на окситоцин, однак у чоловіків під час малювання його рівень збільшувався у 2 і більше разів.

Що зробити, щоб посилити любов у стосунках - фото 308238
Що зробити, щоб посилити любов у стосунках

Однак вчені наголошують, що у будь-якому випадку спільне дозвілля здатне покращити стосунки. А от малювання не лише посилює відчуття любові, а й додає різноманіття.

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Джерело: zdorovia.com.ua
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