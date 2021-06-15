Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Учені назвали дві гострі спеції, які допомагають спалювати жир на животі

  • 34
Спалювання жиру - фото 1
Спалювання жиру / unsplash

Напевно, усім хочеться знайти найпростіший спосіб спалювання зайвих кілограмів. І науковці запропонували боротися з жиром, який накопичується навколо органів черевної порожнини, за допомогою гострих спецій – імбиру і перцю чилі.

Як пише Express, учені визначили вплив імбиру на схуднення при зайвій вазі й ожирінні. Ця спеція у боротьбі з ожирінням зменшує апетит і окислювальний процес. Крім того, імбир прискорює оброблення їжі органами шлунково-кишкового тракту і нормалізує рівень цукру в крові, що також важливо при втраті вісцерального жиру.

І ще: Названі цілющі властивості доступного сезонного смаколика

Водночас вчені з Університету Лаваля (Канада) заявляють, що перець чилі, який містить активну гостру речовину капсаїцин, також сприяє спалюванню жиру і зниженню апетиту. Він стимулює харчовий термогенез – процес перетворення їжі в тепло, що також допомагає схуднути і зменшити обсяги фігури.

Учені назвали дві гострі спеції, які допомагають спалювати жир на животі - фото 463356

Читайте також: Як підняти рівень гормонів щастя: прості поради для кожного

пропозиції партнерів
Новини