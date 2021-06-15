Учені назвали дві гострі спеції, які допомагають спалювати жир на животі

Напевно, усім хочеться знайти найпростіший спосіб спалювання зайвих кілограмів. І науковці запропонували боротися з жиром, який накопичується навколо органів черевної порожнини, за допомогою гострих спецій – імбиру і перцю чилі.

Як пише Express, учені визначили вплив імбиру на схуднення при зайвій вазі й ожирінні. Ця спеція у боротьбі з ожирінням зменшує апетит і окислювальний процес. Крім того, імбир прискорює оброблення їжі органами шлунково-кишкового тракту і нормалізує рівень цукру в крові, що також важливо при втраті вісцерального жиру.

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Водночас вчені з Університету Лаваля (Канада) заявляють, що перець чилі, який містить активну гостру речовину капсаїцин, також сприяє спалюванню жиру і зниженню апетиту. Він стимулює харчовий термогенез – процес перетворення їжі в тепло, що також допомагає схуднути і зменшити обсяги фігури.

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