Названі цілющі властивості доступного сезонного смаколика

Черешня – один з улюблених літніх десертів з високим вмістом поживних речовин, який приносить організму виняткову користь. Більш того, включивши її в раціон, можна не переживати про красу фігури.

Черешню називають пташиною вишнею, мабуть, через любов пернатих до цієї ягоди. У чому полягає користь черешні для здоров'я людини пише oum.

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Покращує пам'ять. Черешня, особливо темна, – джерело речовини, яка підсилює пам'ять, антоціану. Також до складу ягоди входять поліфеноли, що уповільнюють старіння мозку.

Допомагає при захворюваннях шкіри. Ні для кого не секрет, що висипки з'являються через забруднення організму токсинами, а корисні властивості черешні, своєю чергою, очищають від всіляких отрут внутрішнє середовище організму.

Вона корисна для серця. Антоціани, що містяться в черешні, також можуть бути корисні для вашого серця. Дослідження показують, що ці речовини можуть грати роль в профілактиці серцевих захворювань, зменшуючи запалення і сприяючи здоровій функції артерій.

Ягоди покращують якість сну. За даними Національного фонду сну, черешня є природним джерелом гормону мелатоніну, який допомагає контролювати внутрішній годинник вашого тіла і сприяє здоровому режиму сну. Щоденне вживання 25 ягід черешні може допомогти вам спати міцніше і довше всього за три дні.

Черешні

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