Ранній сніданок дуже важливий для цих людей

Нове дослідження, опубліковане в науковому журналі Diabetic Medicine, розкриває зв'язок між пізнім сніданком і ожирінням у людей з діабетом 2 типу.

Науковці стверджують, що пізній сніданок викликає зрушення в біологічному годиннику. Інші дослідники вважають, що саме це може порушити енергетичний обмін.

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Діабет 2 типу розвивається, коли організм перестає реагувати на інсулін, який є гормоном, що виробляється підшлунковою залозою. Інсулін допомагає розщеплювати глюкозу для отримання енергії. Підшлункова залоза намагається виробляти більше інсуліну, що може призвести до гіперглікемії або до підвищеного вмісту цукру в крові. Це може привести до серйозних проблем зі здоров'ям.

Ранній сніданок дуже важливий для цих людей

Ожиріння є визнаним фактором ризику розвитку діабету 2 типу та зачіпає більшість людей з цим захворюванням. Епідемія ожиріння вважається основною причиною того, що за останні 20 років показники діабету різко зросли.Вчені вивчили, як пізній сніданок пов'язаний з ожирінням у людей з діабетом 2 типу.

Аналіз показав, що пізній сніданок пов'язаний з вищим ІМТ. Однак споживання калорій і час обіду і вечері не були пов'язані з високим ІМТ. А у людей, які віддають перевагу ранньому сніданку, ІМТ був в середньому на 0,37 менше.

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