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Сексолог назвав три продукти, які негативно впливають на чоловічу потенцію

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Ці продукти знижують чоловічу потенцію - фото 1
Ці продукти знижують чоловічу потенцію

На наше здоров'я безпосередньо впливає те, чим ми харчуємося. Особливо актуальна ця фраза, коли мовиться про чоловічу потенцію. Сексолог назвав 3 продукти, від яких варто відмовитися, щоб не мати проблем з нею.

Як пише NewsYou, сексолог Євгеній Кульгавчук перелічив щонайменше 3 продукти, яких можна вважати справжніми ворогами потенції. Спойлер: ними насолоджуються досить багато чоловіків.

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Якщо ви п'єте занадто багато кави (понад 3 чашки на день), то страждає кора надниркових залоз, яка бере участь у виробленні тестостерону. Тож намагайтеся не захоплюватися цим напоєм, попередив медик.

Сексолог назвав три продукти, які негативно впливають на чоловічу потенцію - фото 459376

Ще гірше на синтез тестостерону впливає алкоголь. Наприклад, пиво містить фітоестрогени, а це аналоги жіночих гормонів. Не випадково у багатьох любителів пива спостерігається ожиріння за жіночим типом – ростуть груди, ширшають стегна.

Чоловічу потенцію можуть знижувати газовані напої з високим вмістом цукру. Через них з'являється зайва вага, а жир негативно впливає на рівень чоловічих гормонів.

Сексолог назвав три продукти, які негативно впливають на чоловічу потенцію - фото 459377

Експерт рекомендує чоловікам позбавитися від зайвої ваги та налагодити режим харчування. Так, щільна вечеря, що складається з жирної їжі, не сприяє активному статевому життю. Важливо вживати білок, а ще полюбити зелень – петрушку, селеру, кріп. Корисні будуть горіхи та морепродукти.

Нормальний рівень тестостерону в організмі пов'язаний, крім сексу, з поліпшенням концентрації уваги, пам'яті, роботи серця. Він знижує втому, допомагає запобігти анемії, розвитку діабету другого типу і серцево-судинних захворювань.

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