Учені назвали чесноту, яка продовжує тривалість життя

Науковці з Німеччини та США виявили, що люди живуть довше в суспільствах, члени яких частіше діляться між собою ресурсами. У своєму дослідженні команда виявила кореляцію між щедрістю у суспільстві країни та тривалістю життя її громадян.

У рамках дослідження вчені проаналізували статистику з декількох країн світу, порівнявши середню тривалість життя у країні та кількість безоплатних виплат у ній. Під цими виплатами малися на увазі як приватні перекази на кшталт пожертвувань фондам або іншим людям, так і державні – субсидії, допомоги або пенсії.

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У результаті французи та японці виявилися не лише найбільш щедрими, а й тими, кого можна сміливо називати довгожителями. Дослідження показало, що вони віддають організаціям та іншим людям понад 60% свого середнього прибутку за життя. Водночас у цих країнах ризик смерті для людей після 65 років виявився удвічі нижчим, ніж у Китаї або Туреччині, де люди діляться лише 44-48% довічного доходу.

Учені виявили зв'язок між щедрістю та тривалістю життя

На жаль, найвищий рівень смертності та найнижчий відсоток безоплатного доходу збіглися у країнах Африки на південь від Сахари – наприклад, у Сенегалі. При цьому не завше саме багатство впливає на щедрість та тривалість життя. Так, до прикладу, в Південно-Африканській Республіці ВВП вище, ніж в інших країнах регіону, але при цьому люди там рідко діляться ресурсами.

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