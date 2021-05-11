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Учені назвали 5 найнебезпечніших пісень, які можуть стати причиною ДТП

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Небезпечні пісні для водіння - фото 1
Небезпечні пісні для водіння / irishexaminer

Як виявилося, ДТП може спровокувати музика, яка грає в салоні автомобіля під час поїздки. Деякі композиції підштовхують водія на необдумані вчинки. До такого висновку прийшли вчені з Південнокитайського технологічного університету.

Як пояснили дослідники, музика може підвищити ризик потрапляння в аварію у кілька разів. Якщо темп музики перевищує 120 ударів в хвилину, то водій починає ризикувати, розганятися і стає вищою ймовірність зробити небезпечний маневр.

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Водії, полюбляють їздити під важку музику, у два рази частіше змінюють смугу руху і перевищують швидкість в середньому на 8 км/год. Деякі композиції можуть роздратувати автолюбителя і манера їзди стає агресивнішою.

5 найнебезпечніших пісень для водіння

  • "American Idiot" Green Day.
  • "Party In The USA" Майлі Сайрус.
  • "Mr. Brightside" The Killers.
  • "Do not Let Me Down" The Chainsmokers.
  • "Born To Run" Брюса Спрінгстіна.
Учені назвали 5 найнебезпечніших пісень, які можуть стати причиною ДТП - фото 458901

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