Учені назвали 5 найнебезпечніших пісень, які можуть стати причиною ДТП

Як виявилося, ДТП може спровокувати музика, яка грає в салоні автомобіля під час поїздки. Деякі композиції підштовхують водія на необдумані вчинки. До такого висновку прийшли вчені з Південнокитайського технологічного університету.

Як пояснили дослідники, музика може підвищити ризик потрапляння в аварію у кілька разів. Якщо темп музики перевищує 120 ударів в хвилину, то водій починає ризикувати, розганятися і стає вищою ймовірність зробити небезпечний маневр.

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Водії, полюбляють їздити під важку музику, у два рази частіше змінюють смугу руху і перевищують швидкість в середньому на 8 км/год. Деякі композиції можуть роздратувати автолюбителя і манера їзди стає агресивнішою.

5 найнебезпечніших пісень для водіння

"American Idiot" Green Day.

"Party In The USA" Майлі Сайрус.

"Mr. Brightside" The Killers.

"Do not Let Me Down" The Chainsmokers.

"Born To Run" Брюса Спрінгстіна.

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