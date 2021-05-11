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Учені назвали 5 найнебезпечніших пісень, які можуть стати причиною ДТП
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Як виявилося, ДТП може спровокувати музика, яка грає в салоні автомобіля під час поїздки. Деякі композиції підштовхують водія на необдумані вчинки. До такого висновку прийшли вчені з Південнокитайського технологічного університету.
Як пояснили дослідники, музика може підвищити ризик потрапляння в аварію у кілька разів. Якщо темп музики перевищує 120 ударів в хвилину, то водій починає ризикувати, розганятися і стає вищою ймовірність зробити небезпечний маневр.
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Водії, полюбляють їздити під важку музику, у два рази частіше змінюють смугу руху і перевищують швидкість в середньому на 8 км/год. Деякі композиції можуть роздратувати автолюбителя і манера їзди стає агресивнішою.
5 найнебезпечніших пісень для водіння
- "American Idiot" Green Day.
- "Party In The USA" Майлі Сайрус.
- "Mr. Brightside" The Killers.
- "Do not Let Me Down" The Chainsmokers.
- "Born To Run" Брюса Спрінгстіна.
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