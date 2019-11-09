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Учені навчили зграю собак-роботів синхронно робити сальто назад і грати в футбол: відео

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Робот Mini Cheetah - фото 1
Робот Mini Cheetah / Кадр з відео

Массачусетський технологічний інститут опублікував відео з випробуваннями дев'яти чотириногих роботів Mini Cheetah, які марширують, синхронно роблять сальто, ховаються в листі і грають з футбольним м'ячем. Ролик зняли біля кампуса MIT.

Дослідники не вперше демонструють уміння Mini Cheetah. Ще в березні MIT опублікував відео з роботом і розповів, що той важить 9 кілограмів і бігає зі швидкістю до 9 кілометрів на годину – вдвічі швидше за швидкість ходьби середньої людини.

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Тоді в університеті відзначили, що створили Mini Cheetah здебільшого для експериментів: "З ним дуже просто пробувати божевільні штуки, тому що він дуже надійний і не так вже й легко ламається".

MIT поки не заявляв про комерційні плани на Mini Cheetah, тоді як компанія Boston Dynamics почала продажі чотириногого робота Spot в кінці вересня.

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Джерело: youtube
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