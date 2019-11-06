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HBO створив ідеальну річ для перегляду серіалів, яка сподобається всім

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HBO створив коробку для серіалів - фото 1
HBO створив коробку для серіалів / WebTid.ru

Телеканал HBO нарешті вигадав пристрій для тих, хто любить дивитись серіали та кіно у максимально комфортних умовах без інших людей. Ця річ сподобається кожному, але дістанеться далеко не всім!

Відомий канал HBO нещодавно здивував рекламою новинки – фірмової картонної коробки The HBO Box, у якій можна комфортно сховатись та спокійно дивитись серіал. І це зовсім не жарт!

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"Ми взяли вертикальну коробку і пофарбували її в чорний", – зізнаються автори. Щоправда, вона має ще й чимало кутків, прорізи для ніг, а також вентиляцію, поличку та дверцята на задній стінці. Але найприємнішим моментом і ключовою функцією диво-коробки є втеча від гучних чи набридливих сусідів, щоб насолодитись сповна улюбленим серіалом.

Щоправда, купити це чудо прогресу неможливо, оскільки HBO запустив окремий конкурс для американських студентів віком від 18 років, у якому переможець отримає коробку. Для цього молодь пояснювала у Twitter, навіщо їм потрібен цей пристрій і ставила тег #HBOboxchallenge та #giveaway. А вже 7 листопада стане відомо, хто ж цей щасливчик, який отримає чорну коробку радості.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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