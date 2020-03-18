Учені навчили комп'ютерний чіп розрізняти запахи

Науковці з Intel Labs і Cornell University навчили штучний інтелект розпізнавати запахи. Так, машина тепер вміє визначати запах 10 небезпечних хімікатів. Це допоможе безпечно виявляти отрути і токсини.

Нейроморфний чіп Intel Loihi вивчив кожен аромат з першого разу і безпомилково. Для цього дослідники використовували набір даних про активність 72 хімічних датчиків.

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"Ми розробляємо нейронні алгоритми для Loihi, які імітують те, що відбувається у вашому мозку, коли ви щось відчуваєте. Ця робота є яскравим прикладом сучасних досліджень на стику нейробіології і штучного інтелекту і демонструє сенсорні можливості Loihi, які можуть принести користь людству", – розповів один з дослідників Intel Набіль Імам.

Фахівці оснастили чіп спеціалізованою шипованою нейронною мережею зі 130 тисячами "нейронів". Мозкоподібна структура чіпа плюс нейробіологічні алгоритми наділили машину електронним "носом".

В Intel підкреслили, що їхній винахід допоможе людям при перевірці небезпечних і вибухових речовин. Також чіп стане в пригоді медикам в діагностиці захворювань за певними ознаками.

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