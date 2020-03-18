Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Учені навчили комп'ютерний чіп розрізняти запахи

  • 12
Учені навчили комп'ютерний чіп розрізняти запахи - фото 1

Науковці з Intel Labs і Cornell University навчили штучний інтелект розпізнавати запахи. Так, машина тепер вміє визначати запах 10 небезпечних хімікатів. Це допоможе безпечно виявляти отрути і токсини.

Нейроморфний чіп Intel Loihi вивчив кожен аромат з першого разу і безпомилково. Для цього дослідники використовували набір даних про активність 72 хімічних датчиків.

І ще: У мережі порівняли продуктивність Samsung Galaxy S20 Ultra та iPhone 11 Pro Max

"Ми розробляємо нейронні алгоритми для Loihi, які імітують те, що відбувається у вашому мозку, коли ви щось відчуваєте. Ця робота є яскравим прикладом сучасних досліджень на стику нейробіології і штучного інтелекту і демонструє сенсорні можливості Loihi, які можуть принести користь людству", – розповів один з дослідників Intel Набіль Імам.

Учені навчили комп'ютерний чіп розрізняти запахи - фото 392873

Фахівці оснастили чіп спеціалізованою шипованою нейронною мережею зі 130 тисячами "нейронів". Мозкоподібна структура чіпа плюс нейробіологічні алгоритми наділили машину електронним "носом".

В Intel підкреслили, що їхній винахід допоможе людям при перевірці небезпечних і вибухових речовин. Також чіп стане в пригоді медикам в діагностиці захворювань за певними ознаками.

Читайте також: Названо найненадійніші коди блокування смартфонів: перевірте свій

Джерело: pcgamesn
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хто така Еріка і Белла? Реакція мережі на титри під час звернення Зеленського
  • 15:20
  • 127
Як і з чим носити чоловічі кросівки весною 2020: ТОП 15 модних ідей у фото
  • 15 березня, 16:55
  • 540
Як змінилась спокуслива і талановита киянка Міла Йовович: фото 18+
  • Вчора, 18:41
  • 1544
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології