У мережі порівняли продуктивність Samsung Galaxy S20 Ultra та iPhone 11 Pro Max

Порівняння флагманських смартфонів – популярний серед техноблогерів вид контенту. Samsung Galaxy S20 Ultra і iPhone 11 Pro Max уже стикалися в "битві камер", а тепер автори YouTube-каналу PhoneBuff порівняли не менш важливу характеристику гаджетів – їхню продуктивність.

Тестування проводилося за допомогою робота, який по черзі запускав 16 різних додатків, встановлених на обидва пристрої – мобільні клієнти інтернет-магазинів, ігри, офісний пакет Microsoft та інші. Після завантаження програми згорталися, але не закривалися, а потім процедура повторювалася, імітуючи повсякденний сценарій використання.

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Примітно, що за частиною технічних характеристик смартфон Apple істотно поступається флагману Samsung, оскільки він оснащений всього 4 ГБ оперативної пам'яті проти 16 ГБ у суперника. Проте він дещо вирвався вперед у першому колі випробувань – його час склав 1 хвилину і 34 секунди, натомість Galaxy S20 Ultra впорався з аналогічним завданням за 1 хвилину і 38 секунд. Але вже на другому етапі перемогу здобув смартфон південнокорейського виробника, причому зі значним відривом – 35 секунд проти 50.

На думку блогера, такий результат пояснюється великою кількістю оперативки у моделі Samsung, здатної "утримати" в пам'яті більше число запущених раніше програм.

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