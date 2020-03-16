Названо найненадійніші коди блокування смартфонів: перевірте свій

Більшість користувачів смартфонів використовують коди для їх блокування. Втім, не всі цифрові комбінації однаково ефективні, якщо мовиться про захист своїх персональних даних. Зокрема, фахівці назвали ПІН-коди для смартфонів, які геть зовсім не захищають гаджети від зловмисників. Перевірте свій!

Німецькі й американські науковці провели дослідження та виявили, які цифрові комбінації не є ефективними для блокування смартфона. Спойлер: мовиться не лише про 0000 та 1111.

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Зокрема, вчені переконані, що краще використовувати шестизначні паролі замість чотиризначних. Якщо говорити мовою цифр, то чотиризначні коди дають десять тисяч комбінацій, а от шестизначні – один мільйон.

Ці цифрові паролі вважаються ненадійними

Утім, справжнім головним болем є не кількість цифр у паролі, а самі комбінації. Більшість користувачів гаджетів використовують банальні комбінації, які можна вгадати без зайвих зусиль. Крім того, дослідники назвали комбінації, які категорично не можна використовувати для блокування смартфона!

1234

0000

2580

1111

5555

5683

0852

2222

1212

1998

123456

654321

111111

000000

123123

666666

121212

112233

789456

159753

Бережіть себе та свої персональні дані, а також не забувайте регулярно змінювати ПІН-код.

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