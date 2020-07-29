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Учені хочуть вивчити еволюцію овочів і фруктів за допомогою картин митців

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Еволюцію овочів і фруктів вивчать за допомогою картин - фото 1
Еволюцію овочів і фруктів вивчать за допомогою картин

Біолог Ів Де Смет з Центру біології систем рослин у Бельгії VIB-UGent і бельгійський лектор з історії мистецтв Девід Вергаувен вивчають фрукти й овочі, зображені на картинах. Так вони з'ясовують, як рослини розвивалися протягом сотень, якщо не тисяч, років. Учені назвали цей підхід артгенетикою.

Аналіз картин допоможе з'ясувати, коли і де з'явилися конкретні сорти, наскільки вони поширені і яка кореляція існувала між харчовими уподобаннями людей, торговими шляхами та завоюваннями.

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Робота почалася з обговорення картини Франса Снайдерса "Фруктова крамниця", виставленої у петербурзькому музеї. Дослідники спробували ідентифікувати всі фрукти, які були на зображенні. Серед них помітили дуже дивну диню. Вергаувен припустив, що саме так раніше виглядали всі дині. Це наштовхнуло дослідників на думку використовувати картини для вивчення еволюції рослин.

Учені хочуть вивчити еволюцію овочів і фруктів за допомогою картин митців - фото 418174

Учені вважають, що картини і скульптури можна вважати "найбільшою у світі історичною базою даних" про фрукти й овочі, а також горіхи, зернові і бобові. Крім того, вивчати твори мистецтва дешевше і доступніше, ніж проводити археологічні дослідження.

Дослідники звернулися до громадськості з проханням надсилати їм фотографії картин з описами, щоб вони могли створити свою власну базу даних і розмістити її у відкритому доступі.

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Джерело: Vice
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