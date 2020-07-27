Дієтологи розповіли, скільки разів на місяць можна собі дозволяти їсти бургери

27 липня у всьому світі відзначається День гамбургера. Ця страва шалено популярна не тільки у США, але і в інших країнах світу, в тому числі в Україні. І навіть якщо ви дотримуєтеся дієти, то дозволити собі це задоволення можна, але нечасто.

Дієтологи розповіли, скільки разів на місяць здорова людина може собі дозволити поласувати бургером. Вони рекомендують смакувати цією стравою не частіше, ніж два рази на місяць.

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При цьому зовсім необов'язково робити вибір на користь котлети на листках. На жаль, по калорійності така страва практично не відрізняється від звичайного бургера.

"Останнім часом ми стали все частіше бачимо у меню ресторанів "гамбургер в листках" і, напевно, багато людей вважають, що це менш калорійний продукт. Однак такий бургер як правило містить близько 20 г білків, 20 г жирів, 5-10 г вуглеводів (що зрозуміло, адже у ньому немає булочки) і тягне на 250-300 калорій, але, на жаль, насичених жирів у ньому так само багато, як і в класичному", – сказали експерти.

Найкорисніший бургер – бургер, приготовлений вдома

Вони пояснили, що калорійність гамбургера залежить від розмірів і конкретного складу, а не від типу. Тож не забувайте про правильне та розумне порціювання. Бургер, який ви собі дозволяєте, не має за своєю вагою та калорійністю перевищувати ваш звичний обід.

Крім того експерти рекомендують відмовитися від картоплі фрі, соусів і солодких напоїв.

А от найбільш нешкідливий тип гамбургера – цей той, який ви самі приготували вдома. Найкраще використовувати цільнозернову булочку або хлібці, котлету з нежирного м'яса або сої (в ідеалі вона має бути паровою) і побільше овочів. Жирний соус рекомендується замінити лимонним соком або нежирним йогуртом.

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