Учені довели існування інопланетного життя у Всесвіті

У Токійському університеті в Японії вчені довели існування інопланетних організмів.

Фахівці провели дослідження і довели, що одним із ключових елементів для існування життя є РНК. Ця молекула може сформуватися за наявності необхідних умов.

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Отже, вчені прийшли до висновку, що інопланетне життя неодмінно є, але швидше за все, не в околицях Сонячної системи чи навіть Чумацького шляху. Вчені стверджують, що РНК може сформуватися в пришвидшено розширюваному Всесвіті кілька разів. Щоб при спонтанному формуванні РНК живий організм мав можливість відтворювати себе, вона має бути не коротшою, ніж 40-100 нуклеотидів.

Фахівці сперечаються про можливість формування РНК в осяжному Всесвіті. Вона містить 10 у 22-му ступені зірок, що уможливлює спонтанне формування РНК довжиною не більше 20 нуклеотидів. Коли ж завести мову про простір за межами осяжної частини Всесвіту, там виникнення РНК є беззастережним.

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