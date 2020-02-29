Падіння великого метеорита зняли в Хорватії: вражаюче відео

У небі над Хорватією вибухнув великий метеорит. Відео очевидців з'явилося в мережі.

Інцидент стався в п'ятницю вранці близько 10:30. Падіння великого космічного тіла потрапило на камеру відеореєстратора. Також місцеві жителі повідомляють про гучний вибух і яскравий спалах в небі.

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Повідомляється, що метеорит згорів на висоті близько 30 кілометрів, але його частина могла впасти на Землю. Дані про космічне тіло вивчатимуть на сейсмологічних станцій Хорватії і Словенії.

Також падіння метеорита зняли в італійському містечку Фано. Імовірно, це було одне й те ж космічне тіло.

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