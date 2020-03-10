Учені дізналися, що раніше на Землі було 372 дні у році

Науковці дізналися, що кількома мільйонами років раніше Земля оберталася швидше і доби на планеті були коротшими. Але тоді на планету заселяли динозаври.

Вчені прийшли до такого висновку після дослідження давньої ракушки Torreites sanchezi. Цей вид молюсків вимер близько 66 мільйонів років тому. Кільця раковини, які з'являлися на ній щодня, дозволили геофізикам визначити сезонні коливання в хімічному складі раковини і зміну років.

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Фахівці зробили висновки, що близько 70 мільйонів років тому день був на пів години коротшим, а рік складався з 372 днів.

Ймовірно така протяжність дня була обумовлена ​​гравітацією Місяця, який розташовувався в той час ближче до Землі. Супутник віддаляється від планети приблизно на 3,82 сантиметра в рік, а обертання планети сповільнюється.

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