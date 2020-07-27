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Архітектор відтворила шість об'єктів ЮНЕСКО, яким загрожує зникнення: відеовізуалізація

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Пальміра у Сирії - фото 1
Пальміра у Сирії / wikipedia

Проєкт створений для того, щоб показати, як спочатку виглядали нині зруйновані пам'ятки архітектури. Тож дивіться, який вигляд мали б пам'ятки в Сирії, Ізраїлі, Панамі та інших країнах, якби вони збереглися в первісному вигляді.

Компанія Budget Direct Travel спільно з архітектором Оленою Попович відтворила шість об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яким загрожує зникнення. Проєкт торкнувся пам'яток в Ізраїлі, Сирії, Панамі, Іраку, Лівії, Панамі і Мікронезії.

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"Від бойовиків до автомобілістів, від землетрусів до урбанізації – ці значущі орієнтири стикаються як з антропогенними, так і з природними загрозами", – йдеться в повідомленні Budget Direct Travel.

Хатра (Ірак)

Лептіс-Магна (Лівія)

Пальміра (Сирія)

Укріплення Портобело-Сан-Лоренцо (Панама)

Нан-Мадол (Мікронезія)

Старе місто Єрусалиму і його стіни (Ізраїль)

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Джерело: budgetdirect
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