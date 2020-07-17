Криміналіст показав, як виглядав чоловік 8 тисяч років тому: відео

Образ чоловіка, який жив 8 тисяч років тому / livescience

Хдожник-криміналіст зі Швеції реконструював обличчя чоловіка, який жив 8 тисяч років тому. За черепом стародавньої людини спеціаліст зміг відтворити його портрет в 3D.

Останки групи древніх людей кам'яного віку були виявлені ще у 2012 році у невеликому озері в Швеції, і тільки в одного з них збереглася щелепа – саме це і дозволило провести реконструкцію в 3D. Дивовижний портрет людини кам'яного віку створив художник-криміналіст зі Швеції Оскар Нільссон. Він використовував череп і його анатомічну і генетичну інформацію для створення бюста.

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Як виявилося після проведеної роботи, чоловік кам'яного віку був блакитнооким шатеном у віці за 50 років з блідою шкірою і зі значною бородою. Старовинні люди використовував як одяг шкіру дикого кабана. Нільссон провів комп'ютерну томографію черепа, а потім зробив копію, щоб не пошкодити оригінал.

"З того, як були виявлені людські черепи і щелепи тварин, видно, що вони явно мали велике значення в їхніх культурних і релігійних переконаннях", – заявив спеціаліст.

Чоловікові "дали" коротке волосся з пучком ззаду, як хвостик свині. На голові помітили рану довжиною 2,5 см – ця травма не стала причиною загибелі, але демонструвала ознаки зцілення. Шию чоловіка прикрашала крейда.

"У нас немає підстав вважати, що ці люди були менш зацікавлені у своїй зовнішності і менше висловлювати свою індивідуальність, ніж ми сьогодні", – зазначив Нільссон.

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