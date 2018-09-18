Учасники Топ-модель по-українськи 2 закрутили роман: фотофакт

На шоу "Топ-модель по-українськи 2" з'явилася перша пара! 21-річний киянин Ваня та 19-річна харків'янка Аліса закрутили роман просто на знімальному майданчику проекту.

Своє кохання учасники "Топ-модель по-українськи 2" не приховують ані від суддів, ані від глядачів. "Містер КПІ" Іван Кияниця і майбутній прокурор Аліса Головньова радо демонструють почуття.

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"У нас з Алісою любов з першого погляду, – зізнається Іван. – Дуже тепло ставлюся до цієї дівчинки. Кайфую від того, що наші стосунки розвиваються з неймовірною швидкістю. Під час випробувань ми весь час підтримуємо один одного, допомагаємо".

Ваня навіть розплакався під час відбору, коли Аліса стала аутсайдером тижня разом з Джоні Ннамді. "Коли відчув, що зможу її втратити, ще більше усвідомив, наскільки ця людина для мене дорога", – поділився учасник реаліті.

При цьому експерти не схвалюють, коли герої відволікаються від випробувань на особисте життя. "Минулий сезон показав нам, що в учасників, які крутили любов на проекті, не було шансів дійти до фіналу", – наголошує Соня Плакидюк.

Іван Кияниця і Аліса Головньова

Цікаво, що серед учасників подейкують, що Аліса та Ваня не єдині, хто на проекті зустрів свою половинку. Діма Сукач і Катя Польченко підозріло милі один з одним, і поза камерами багато часу проводять разом. Однак учасники переконують, що вони тільки друзі.

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