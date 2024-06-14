Учасники гурту "Жадан і Собаки" записали відео з вишколу і звернулись до українців

Лідер гурту Жадан і Собаки Сергій Жадан та учасники колективу Євген Турчинов і Олександр Меренчук записали перше відео з вишколу. Зокрема, артисти оголосили про збір коштів для 13-ї бригади НГУ Хартія, до якої вони мобілізувалися.

Відео опублікували на сторінці військовослужбовця Сергія Жадана у Instagram.

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Учасники гурту хочуть зібрати один мільйон гривень, щоб купити все необхідне для новобранців. За словами музикантів, вони звернулися по допомогу до шанувальників гурту, оскільки найближчим часом не зможуть організувати комерційні концерти і зібрати кошти.

Ми тепер звертаємося до вас вже як рекрути 13-ї бригади Національної Гвардії України Хартія. Хочем сказати вам таку річ. Ми стояли при витоках створення нашого підрозділу, ми підтримували Хартію, коли це було ДФТГ, ми підтримували Хартію, коли це був батальйон, ми підтримуємо Хартію, коли це ціла окрема бригада Національної гвардії України. З очевидних причин ми не матимемо найближчим часом великих комерційних концертів, на яких ми могли б зібрати суму, щоби підтримати своїх побратимів, але ми віримо і сподіваємося на людей, які нас підтримують, які знають, чим ми займаємось, які з нами завжди були весь цей час, – сказав Жадан у своєму відеозверненні.

Жадан повідомив, що з метою збору донатів, він відкрив конверт у Приват-Банку.

Нагадаємо, що Сергій Жадан оголосив, що мобілізується до лав 13-ї бригади НГУ Хартія одразу після великого виступу і читання поезії в київському Палаці спорту в кінці травня. Разом з ним мобілізувалися ще двоє учасників гурту Євген Турчинов і Олександр Меренчук.

13-та бригада Національної гвардії України Хартія виникла як добровольчий підрозділ на початку повномасштабної війни. Його бійці обороняли Харківщину та одні з перших вийшли на кордон із РФ під час контрнаступу у вересні 2022-го. Зараз бійці Хартії захищають на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Саме для бригади Хартія Сергій Жадан збирав допомогу у своїх благодійних турах.

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