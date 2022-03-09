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Учасники Чорноморських Ігор виконали гімн України: зворушливе відео

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Учасники Чорноморських Ігор зворушливо виконали гімн України - фото 1
Учасники Чорноморських Ігор зворушливо виконали гімн України

У ці непрості для України часи надзвичайно важливо пам'ятати задля чого та кого ми боронимо нашу землю. Як-от, наприклад, наших дітей і рідних. Саме діти, до слова, зворушливо виконали гімн України і ви просто зобов'язані це послухати!

На своїй сторінці у фейсбуці репер Потап виклав зворушливе відео. На ньому учасники Чорноморських Ігор виконують гімн України.

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"Це діти – учасники фестивалю "Чорноморські Ігри". Це найталановитіші діти вільної, демократичної та незалежної країни. Вони – наше світле та фантастичне майбутнє. Сьогодні вони співають гімн України та просять лише про мирне небо над головами. Тому що, як і всі діти нашої країни, вони перебувають у небезпеці", – написав Потап.

Слухайте, як зірки "Чорноморських Ігор" виконують гімн України:

Кожна маленька зірка тримає у руках плакати з різними написами:

  • "Закрийте моє небо";
  • "Мене вбивають";
  • "Я боюся свого неба";
  • "Я хочу жити";
  • "Врятуйте моє життя".

Наостанок Потап також закликав закрити небо над Україною, адже це врятує життя українських дітей. Також репер додав, що фестиваль "Чорноморські Ігри" обов'язково відбудеться у вільній та незалежній Україні.

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