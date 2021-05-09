Учасник гурту Nirvana знявся у рекламі пікапа Ram 1500: зворушливі відео

Пандемія коронавірусу принесла багато горя як простим людям, так і бізнесу. Автомобілебудівники втрачали на продажах. Візьмемо хоча б марку Ram: її пікап 1500 майже перевершив Chevy Silverado і наблизився до багаторічного лідера Ford F-150, але з 2019 по 2020 рік обсяги реалізації впали на 11%.

Щоб повернутися на колишні висоти, Ram запустив нову рекламну кампанію з Дейвом Гролом – колишнім учасником Nirvana і незмінним лідером своєї нинішньої групи Foo Fighters.

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Поки вийшло два ролики, де голос музиканта звучить за кадром. Але в одному відео він все ж з'являється на короткий час за кермом пікапа. Обидва сюжети присвячені батькам, вихователям, тренерам і вчителям, котрі допомагають дітям долати труднощі, звичайно, не без допомоги самого Ram 1500.

У роликах також можна почути музику Foo Fighters. Зокрема, звучить композиція Making a Fire з десятого студійного альбому Medicine at Midnight, випущеного 5 лютого 2021. До речі, диск відразу очолив хіт-паради Австралії та Великої Британії.

Цього разу виробник вирішив "зрадити" виконавцям кантрі, з якими зазвичай працює. Олів'є Франсуа, директор з глобального маркетингу Stellantis, зауважив, що таке рішення дасть можливість розширити аудиторію.

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