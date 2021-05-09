Ford створив найбільш прохідну версію Explorer за всю історію моделі

Компанія Ford випустила нову модифікацію кросовера Explorer під назвою Timberline. Авто розробили спеціально для штурму серйозного бездоріжжя.

Нова версія кросовера Ford Explorer, яка отримала назву Timberline, адресована підкорювачам бездоріжжя, яких, за даними виробника, за останній рік стало більше на 40 відсотків. Про це пише driving.

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Дорожній просвіт новинки збільшений на два сантиметри, до 221 міліметра, кут в'їзду тепер становить 23,5 градуса, кут з'їзду – 23,7 градуса. Зовні Timberline можна впізнати за новими бамперами, парі додаткових прожекторів в решітці радіатора і новим кольором кузова Forged Green Metallic.

Днище кросовера захищено сталевими пластинами, а в трансмісії з'явився задній диференціал підвищеного тертя Torsen. Нарешті, кузов Explorer прикрашений емблемами Timberline. Решта техніки залишилася незмінною. Усередині з'явилася комбінована оббивка крісел ActiveX зі шкіри з текстильними вставками. Ford також пропонує три пакети додаткового обладнання на вибір.

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