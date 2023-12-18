Учасник гурту Kalush Orchestra випустив трек "Endless fight": про пошук сенсів життя

Один з найзагадковіших учасників гурту Kalush Orchestra випустив пісню про нескінченну боротьбу з собою та кліп до неї. Це вже не перша композиція артиста, але перша, яку побачила українська аудиторія.

Пісня "Endless fight" відправляє слухачів у глибинну подорож самопізнання. Переглянути ролик можна на YouTube.

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Пісня досліджує боротьбу за пошук сенсів та мети існування, наповненому невизначеністю. Артист розмірковує над таємницями життя та шукає відповіді на інтригуючі та болючі питання.

"Endless fight" – не просто пісня, це потужне вираження вразливості та мужності протистояти своїм внутрішнім демонам. Поєднання альтернативних та інді-елементів з унікальним вокалом Carpetman виділяє його серед інших артистів сучасної музичної індустрії.

Carpetman запрошує слухачів приєднатися до нього в цій музичній подорожі, яка виходить за межі звичайних рамок. Вихід релізу присвячений глядацькому голосуванню за 11-го учасника у національному відборі на Євробаченні 2024, який проходить в ДІЯ.

Нагадаємо, що Carpetman – український англомовний артист-космополіт з сучасним баченням жанрів електронної та альтернативної музики. Carpetman пише тексти, створює музику та відповідає за продакшен пісень.

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