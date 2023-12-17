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Гурт Kalush Orchestra випустив пісню про сильні почуття, які не знають меж

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Kalush Orchestra випустив кліп на пісню "Це любов" - фото 1
Kalush Orchestra випустив кліп на пісню "Це любов" / Kalush Orchestra

Kalush Orchestra презентував нову ліричну композицію та кліп до неї. У відеороботі його учасники представлені в нових образах.

"Це любов" – це перша пісня, яку Kalush Orchestra представив після релізу "Вогонь горить" без участі одного з ключових персонажів гурту Олега Псюка. Новий реліз став початком трансформації Kalush Orchestra до мультифронтмен-гурту з трьома основними учасниками.

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Мовиться про Сашу Таба, Олега Псюка та Тимофія Музичука. Гурт дорослішає: образи змінюються з етнічних до сучасних, пісні несуть більш глибинний сенс.

А ми сиділи, мовчали, людей не помічали, ми просто відчували – це любов. Було ночами ламало, хоч відстань два квартали, ми просто відчували – це любов.

Kalush Orchestra – Це любов, дивіться кліп на пісню колективу:

Нова пісня Kalush Orchestra розповідає про силу кохання та важливість взаєморозуміння в будь-яких життєвих обставинах та підкреслює, що справжнє кохання перетинає всі можливі кордони й існує попри все.

Якщо ви любили по-справжньому, трек "Це любов" нагадає вам почуття, коли світ зупиняється, якщо з вами перебуває "та сама" людина і як світ перевертається, коли її нема поряд. Коли все не має значення, а мають значення тільки "ви", а все інше – не помічається і стає другорядним. Нам дуже б хотілося б, щоб наша нова пісня знайшла своє місце в серцях наших прихильників,
– коментує прем'єру Тимофій Музичук

Трек "Це любов" вже доступний на всіх музичних платформах.

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