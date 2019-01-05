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Учасниця Танців з зірками розбурхала Instagram пікантним знімком

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Анастасія Кумейко - фото 1
Анастасія Кумейко / instagram

Екс-солістка гурту Nikita та учасниця проекту "Танці з зірками" Анастасія Кумейко, відома також як Dj Nana, розбурхала своїх читачів в Instagram черговим еротичним фото.

На особистій сторінці в соцмережі Instagram зірка опублікувала домашнє фото, на якому зображена в обтягуючому боді, що вигідно підкреслює форми тіла красуні.

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"Написала довгий текст і видалила. Навіщо ускладнювати п'ятницю", – прокоментувала фотографію Кумейко.

Всього за кілька годин знімок зібрав понад 4 тисячі лайків, а в коментарях фоловери засипали компліментами Анастасію Кумейко.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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