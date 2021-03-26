Учасниця Холостяка-11 Юля "Зайка" розповіла, як влаштований побут на проєкті

Учасниця 11 сезону шоу Холостяк Юлія "Зайка", якій Михайло Заливако подарував перший поцілунок, поділилася подробицями життя дівчат на проєкті.

На своїй сторінці в інстаграмі вона зізналася, що їй завжди було цікаво, що відбувається за кадром, але тепер вона точно знає, чим учасниці займаються, як харчуються, чи є у них вільний час.

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Гроші. Учасницям видають певну суму на продукти, добові. Витрати, що перевищують цю суму, ми покриваємо самостійно.

Телефони. У нас немає телефонів на час зйомок. Один раз на декілька днів можна зателефонувати близьким з телефону редактора.

Закупівля продуктів. Кілька разів на тиждень нас відвозять в супермаркет. Час на перебування в магазині обмежений, тому краще скласти список або швидко хапати що попалося під руку.

Побут. Миємо посуд, виносимо сміття, прибираємо у своїх кімнатах самостійно. На цокольному поверсі є пралка і сушарка. Можна скористатися в будь-який час.

Їжа. Готуємо ми самостійно. Для зручності я купувала готову їжу в кулінарії, або те, що можна швидко приготувати. Кухня одна, а нас багато. Мій найкращий кулінарний "шедевр" – це зварена в мікрохвильовці заморожена куряча грудка. Навіть не питайте, як це сталося.

Шанувальники шоу поцікавилися, чи видають їм одяг для церемоній троянд і побачень? Про це Юля пообіцяла розповісти в наступному пості.

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