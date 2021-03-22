Холостяк Михайло Заливако пояснив, чому відправив додому рекордну кількість учасниць шоу

Відбувся 3 випуск романтичного реаліті Холостяк-11. Михайло Заливако попрощався знову з рекордною кількістю дівчат. Холостяк, як і обіцяв, приймає рішення швидко.

На першому груповому побаченні Михайло Заливако запросив поспілкуватися Христину. Чоловікові було цікаво більше дізнатися про цілі перебування учасниці на проєкті. В ході бесіди стало зрозуміло, що Христина прийшла за рекомендацією подруги. Більш того, про своє минуле та сьогодення так нічого і не розповіла. Михайло прийняв рішення попрощатися з дівчиною, зазначивши, що він не відчуває її бажання будувати стосунки.

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А от на зустрічі, коли Холостяк, Оля і Таня готували морепродукти, одна з учасниць вирішила йти ва-банк, знімаючи з себе одяг. Під час особистого спілкування з Олею чоловік спробував хоча б щось дізнатися про її минуле і звідки татуювання "Елітка". Але загадкова художниця прийняла позицію залишити все в таємниці. Ні про минулі відносини, ні про татуювання і їх значенні Оля вирішила не говорити.

Також проєкт Холостяк-11 покинула Алла Павлівна. На Церемонії троянд Холостяк попрощався з Алісою, зазначивши, що не бачить розвитку їх стосунків. В кінці тижня відбулася чайна церемонія, на якій Михайло попрощався з Юлею.

Також проєкт покинула Надін. Під час особистого спілкування з дівчиною Михайла збентежила тема її минулої участі в інших проєктах. І коли залишалася одна троянда, Лола заявила, що хоче покинути проєкт, тому що Холостяк прощався з учасницями, з якими вона встигла потоваришувати. Також на початку тижня за власним бажанням проєкт покинула експорноактриса Настя.

Дівчата, які боротимуться за серце холостяка:

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