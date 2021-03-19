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Холостяк 11 сезон 3 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2021
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На СТБ продовжується реаліті-шоу Холостяк 2021. У новому 11 сезоні свою кохану шукатиме Михайло Заливако, 31-річний бізнесмен з Харкова. Дивіться онлайн 3 випуск романтичного проєкту!
У 3 випуску реаліті Холостяк 11 головний герой Михайло Заливако продовжує пізнавати дівчат, які будуть боротись за його серце. 31-річний бізесмен шукає собі супутницю для життя.
Це цікаво: Холостяк 2021: які учасниці боротимуться за Михайла Заливако у 11 сезоні
Михайло Заливако вже познайомився з усіма дівчатами у попередньому випуску і дав троянди тим, хто продовжить з ним спілкуватися. Хто ж справить найяскравіше враження на мужнього холостяка?
Холостяк 3 випуск 11 сезон: Учасниць об'єднають в один будинок?
Квіткова вечірка-допит
Михайло Заливако завітав у гості до дівчат із будинку в лісі. Учасниці, які першими дізналися про існування ще одного дому з конкурентами, запросили героя на квіткову вечірку з нагоди святкування дня народження Ані. Здається, дівчата вирішили в неформальній атмосфері влаштувати допит Михайлу щодо його планів на два будинки. Чи вдалося їм дізнатися бодай щось у такий хитрий спосіб?
Холостяк 3 випуск 11 сезон – дивитися онлайн від 19.03.2021
Один із подарунків від Холостяка уродинниці – тет-а-тет. Михайло дещо розбавив звичні розмови та запропонував Ані приготувати святковий торт. Проте дівчина чомусь не була в захваті від такої ідеї. Ба більше, діалог між нею та Михайлом Заливаком взагалі не зав'язався. Було помітно – Аня дуже засмучена. Що могло зіпсувати їй настрій?
Зіпсуте індивідуальне побачення Вікторії
Тим часом Вікторія, яка на попередній церемонії троянд отримала запрошення на побачення від Михайла, уже в бойовій готовності чекала на свого кавалера. Яким було її здивування, коли на порозі будинку вона побачила Григорія Решетника. Ведучий виконав прохання Михайла та забрав Вікторію на довгоочікувану зустріч. От тільки індивідуальне побачення перетворилося на групове. Вікторія стала ще однією гостею на святі Анни! Як відреагували дівчата? Хто вирішив покинути проєкт у розпал вечірки? І чим завершився найгірший день народження Ані? Усі подробиці ви дізнаєтеся просто зараз.
Групове побачення на тенісному корті
Шанс побачитися із Михайлом отримали ще три учасниці – Олександра, Юлія та Христина. Разом вони відправилися на групове побачення в тенісному клубі. Проте вайб романтики змінився на незадоволення – без розмов про другий будинок не обійшлося. Як пояснив своє рішення Холостяк? Чи вдалося порозумітися із дівчатами? І хто на побаченні не розкрилася та не отримала троянду?
У третьому випуску шоу Холостяк 11 покинула проєкт *інформація додається*. Дивіться, кому ж Михайло не подарував заповітну троянду:
*інформація додається*
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