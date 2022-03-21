Учасниця Голосу Країни, співачка GARNA заспівала про силу власної землі

Співачка й авторка пісень GARNA (Альона Левашева), відома своєю участю у нацвідборі на Євробачення-2020, а також у шоу Голос Країни (11 сезон), представила трек "Моя земля". Слухайте потужну композицію разом з Радіо MAXIMUM!

Артистка вірить в те, що наша країна витримає весь біль та розквітне після закінчення війни. А поки ми пропонуємо додати пісню "Моя земля" до свого плейлиста, щоб з кожним прослуховуванням лише посилювати віру в перемогу.

Варте уваги: Тривога: SHUMEI представив потужну пісню, від якої мороз по шкірі

Моя земля не плаче… Моя земля не плаче. Велику силу бачить. Моя земля не плаче. Що біль для тебе значить, – співає GARNA.

GARNA – Моя земля, слухайте потужну пісню від співачки:

Музику та слова до треку співачка написала сама, саунд продюсер – Вадим Поротков.

GARNA – це сольний проєкт, який у 2019 році створили співачка Олена Левашева та музичний продюсер Олексій Хорольський. Таку назву вибрали не випадково. За словами Олени, з дитинства їй доводилося боротися за красу й енергію та доводити людям, що достойна виступати на сцені.

Читайте також: Олег Скрипка представив круту кричалку "Героям слава!"