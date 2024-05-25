У свій 51-й день народження Руслана презентувала запальний хіт "Буйна"

Українку Руслану Лижичко запам'ятали завдяки "дикому" образу української амазонки на Євробаченні. Але співачка трансформується та постає іншою у новому проєкті.

В честь свого 51-го дня народження співачка презентувала новий трек та однойменний кліп "Буйна". Дивіться атмосферний ролик на YouTube.

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Новий образ Руслани є логічним продовженням її оригінального стилю. Водночас це музика не для відпочинку.

"Буйна" – це емоція. Емоція "гатити" по всьому металу одразу і по максимуму. Це буде "не тихий" альбом.Це музика, щоби збуджувати все тіло і голос до екстремального драйву, – коментує Руслана.

Дві версії пісні створені не для того, щоб розділити українського та інтернаціонального слухача. На думку Руслани, її аудиторія в Україні має почути англійську версію, адже це частина концепції. Тоді як міжнародна аудиторія має відчути колорит і унікальне звучання української мови.

Відео було зняте у домашній студії співачки, де вона створила металевий біт, використовуючи фактури карпатських каньйонів. Руслана присвятила відеороботу новій історії про залізний ритм за мотивами переказів про характерників.

У кліпі Руслана алегорично розповідає про намисто. Ця прикраса є важливим елементом українського етносу. У ролику намисто має образ чистої води. Металевий ритм, який створює героїня відео, допомагає їй вкінці вдягнути на себе це намисто.

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