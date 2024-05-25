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Джамала, Пивоваров, Антитіла: відомі імена всіх переможців музичної премії YUNA-2024

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YUNA-2024 - фото 1
YUNA-2024 / Пресслужба премії

У столичному "Жовтневому палаці" відбулася щорічна церемонія оголошення лауреатів Національної музичної премії YUNA-2024. На здобуття престижних статуеток претендували 29 виконавців.

Нарешті стало відомо, хто з українських артистів отримав омріяні статуетки за досягнення в музиці за 2023 рік. Радіо Максимум називає імена лауреатів.

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Ведучою урочистої події YUNA 2024 була Анна Заклецька. Вона з хвилюванням називала імена тих, хто увійшов в історію вітчизняної музичної індустрії.

Переможцями премії YUNA-2024 стали:

  • Найкращий альбом – Jamala – Qirim
  • Найкращий рок-гурт – "Антитіла"
  • Найкращий дует – Злата Огнєвіч та Shumei – "Буревіями"
  • Спеціальна відзнака за благодійний тур – KOZAK SYSTEM
  • Найкращий відеокліп – "Антитіла" – "Фортеця Бахмут"
  • Найкраща виконавиця – KOLA
  • Найкращий виконавець – Артем Пивоваров
  • Найкраща пісня – Антитіла – "Фортеця Бахмут"
  • Спеціальна відзнака за благодійність – "Друга ріка"
  • Відкриття року – Klavdia Petrivna
  • Найкращий попгурт – Latexfauna

Нагороди лауреатам вручали блогери Даша Квіткова, Ніколас Карма, Олександр Волошин, Людмила Луцук, режисер Євген Синельников, телеведуча Марічка Падалко, інтерв'юерка Раміна Есхаказй, ветеран російсько-української війни Олександр Терен і лідер гурту KARTA SVITU Іван Марунич.

Нагадаємо, що цьогоріч вперше від початку повномасштабної війни музичну премію YUNA-2024 провели в офлайн-форматі. За перемогу боролися артисти, які потішили музичними досягненнями у період від 1 січня до 31 грудня 2023 року.

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Джерело: Музвар
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