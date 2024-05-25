Джамала, Пивоваров, Антитіла: відомі імена всіх переможців музичної премії YUNA-2024

У столичному "Жовтневому палаці" відбулася щорічна церемонія оголошення лауреатів Національної музичної премії YUNA-2024. На здобуття престижних статуеток претендували 29 виконавців.

Нарешті стало відомо, хто з українських артистів отримав омріяні статуетки за досягнення в музиці за 2023 рік. Радіо Максимум називає імена лауреатів.

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Ведучою урочистої події YUNA 2024 була Анна Заклецька. Вона з хвилюванням називала імена тих, хто увійшов в історію вітчизняної музичної індустрії.

Переможцями премії YUNA-2024 стали:

Найкращий альбом – Jamala – Qirim

– Jamala – Qirim Найкращий рок-гурт – "Антитіла"

– "Антитіла" Найкращий дует – Злата Огнєвіч та Shumei – "Буревіями"

Спеціальна відзнака за благодійний тур – KOZAK SYSTEM

– KOZAK SYSTEM Найкращий відеокліп – "Антитіла" – "Фортеця Бахмут"

– "Антитіла" – "Фортеця Бахмут" Найкраща виконавиця – KOLA

– KOLA Найкращий виконавець – Артем Пивоваров

– Артем Пивоваров Найкраща пісня – Антитіла – "Фортеця Бахмут"

Спеціальна відзнака за благодійність – "Друга ріка"

– "Друга ріка" Відкриття року – Klavdia Petrivna

– Klavdia Petrivna Найкращий попгурт – Latexfauna

Нагороди лауреатам вручали блогери Даша Квіткова, Ніколас Карма, Олександр Волошин, Людмила Луцук, режисер Євген Синельников, телеведуча Марічка Падалко, інтерв'юерка Раміна Есхаказй, ветеран російсько-української війни Олександр Терен і лідер гурту KARTA SVITU Іван Марунич.

Нагадаємо, що цьогоріч вперше від початку повномасштабної війни музичну премію YUNA-2024 провели в офлайн-форматі. За перемогу боролися артисти, які потішили музичними досягненнями у період від 1 січня до 31 грудня 2023 року.

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