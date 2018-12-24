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Уболівальник зробив пропозицію своїй дівчині під час матчу: зворушливе відео

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Уболівальник зробив пропозицію своїй дівчині - фото 1
Уболівальник зробив пропозицію своїй дівчині / ludidv

Фанат "Арізони" запам'ятає цей день надовго: дівчина відповіла йому "Так", а його команда перемогла "Колорадо".

Вболівальник хокейного клубу "Арізона" зробив пропозицію своїй дівчині під час матчу регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ) проти "Колорадо". Коли камера на стадіоні "зловила" пару, уболівальник встав на коліно і простягнув дівчині кільце. Та розплакалася і відповіла згодою, після чого з задніх рядів хтось вручив їй букет квітів. Свято для фаната вийшло подвійне: "Арізона" обіграла "Колорадо" з рахунком 6:4.

І ще: Дівчина розбагатіла, коли запропонувала незнайомцям обіймати їх за гроші

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