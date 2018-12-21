Дівчина розбагатіла, коли запропонувала незнайомцям обіймати їх за гроші

Дівчина з американського міста Філадельфія розповіла про свою незвичайну роботу – вона професійно обіймає людей і заробляє на цьому 55 тисяч доларів в рік.

Американка на ім'я Сесілія Баез знаходить своїх клієнтів в мережі. У тиждень вона витрачає на роботу у середньому 15 годин. За годинний сеанс обіймів дівчина отримує близько 80 доларів. Крім дотиків вона також розмовляє з незнайомцями про їхні проблеми і труднощі.

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Варто відзначити, що дівчина працює в команді професійних людей, якій займаються обіймами. Компанія, що надає подібні послуги, має в штаті 400 співробітників, які проходять навчання.

Єдиний мінус моєї роботи – неможливість обніматися ще більше. Мені подобається надихати людей на вчинки і штовхати їх на зміни в житті. Це змінює і мене – я сприймаю сеанси, як шлях до зцілення всіх його учасників, – зазначила Сесілія.

Відомо, що родина дівчини повністю підтримує її. Сама вона вважає, що знайшла роботу мрії.

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