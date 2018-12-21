Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019

Дівчина сконфузилася з туфлями із секс-шопу: кумедне відео

  • 94
Американка Тзія Фішер - фото 1
Американка Тзія Фішер / Instagram

Американка вирішила приміряти туфлі, в яких виступають танцівниці в стрип-клубах, і зазнала невдачі.

Дівчина стала зіркою мережі, опублікувавши відео своєї спроби пройтися у туфлях з секс-шопу. Роликом поділилася американка Тзія Фішер на своїй сторінці в Instagram.

І ще: Відому блогерку у Instagram спіймали на фальшивих фото з мандрів

Дівчина в одному з секс-шопів приміряла взуття на величезній платформі і каблуках. Такі туфлі використовують танцівниці. Американка спочатку зуміла пройти кілька кроків, але звалилася на коліна.

Це не зупинило Тзію і вона повторила своє "дефіле". Вдруге дівчина впала настільки ефектно, що ролик став практично вірусним.

Читайте також: Маколей Калкін повторив улюблені сцени з Сам удома: кумедне відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Подарунки на Новий рік 2019 чоловікам – ТОП ідей, що подарувати хлопцю
  • 12 грудня, 12:15
  • 1333
Як гарно прикрасити ялинку на Новий рік 2019: оригінальні ідеї у фото
  • 18 грудня, 12:00
  • 1133
Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 грудня 2018 для знаків Зодіаку
  • 17 грудня, 07:00
  • 1816
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл