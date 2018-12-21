Дівчина сконфузилася з туфлями із секс-шопу: кумедне відео

Американка вирішила приміряти туфлі, в яких виступають танцівниці в стрип-клубах, і зазнала невдачі.

Дівчина стала зіркою мережі, опублікувавши відео своєї спроби пройтися у туфлях з секс-шопу. Роликом поділилася американка Тзія Фішер на своїй сторінці в Instagram.

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Дівчина в одному з секс-шопів приміряла взуття на величезній платформі і каблуках. Такі туфлі використовують танцівниці. Американка спочатку зуміла пройти кілька кроків, але звалилася на коліна.

Це не зупинило Тзію і вона повторила своє "дефіле". Вдруге дівчина впала настільки ефектно, що ролик став практично вірусним.

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