Доктор Хто: з'явився трейлер різдвяної серії

У мережі з'явився офіційний трейлер до святкового епізоду популярного серіалу "Доктор Хто". Дивіться промо онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

На Youtube-каналі BBC America опублікували трейлер до різдвяного випуску "Доктора Хто". Відомо, що особлива серія вийде вже 1 січня. За сюжетом, Доктор, якого грає Джоді Віттакер, разом з трьома друзями намагатимуться знову врятувати нашу планету перед святами.

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Доктор Хто, дивитись трейлер різдвяної серії онлайн:

"Доктор Хто" – це науково-фантастичний телесеріал від ВВС, який вперше вийшов ще у далекому 1963 році. Відтоді він підкорив серця не одного покоління. Сюжет розгортається навколо Доктора Хто та його пригод. Цьогоріч вперше за всю історію серіалу роль Доктора почала виконувати жінка – британська акторка Джоді Віттакер.

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