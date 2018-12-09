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Академія Амбрелла: тизер серіалу за коміксами лідера My Chemical Romance

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Академія Амбрелла: дивитись трейлер серіалу онлайн - фото 1
Академія Амбрелла: дивитись трейлер серіалу онлайн / Rock Sound

У мережі з'явилось перше промо до фантастичного серіалу "Академія Амбрелла", знятого за коміксами екс-вокаліста рок-гурту My Chemical Romance. Дивіться тизер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

На офіційному Youtube-каналі Netflix з'явився перший тизер до нового серіалу під назвою "Академія Амбрелла" (The Umbrella Academy). У головних ролях зіграли Еллен Пейдж, Том Хоппер, Камерон Бріттон, Ейдан Галлахер, Іден К'юпід та інші.

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А от сюжет, який базується на коміксах фронтмена гурту My Chemical Romance Джейдена Вея, розповідає про мільйонера, який всиновлює 7 дітей з надздібностями. Разом вони захищають планету аж поки не минає чимало років, їхня "Академія Амбрелла" розпадається, шляхи розходяться. Щоправда, тепер їм доведеться знову об'єднати сили та зусилля, щоб захищати людство від одного зі своїх же друзів. Прем'єра серіалу запланована на 5 лютого 2019 року.

Академія Амбрелла: дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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