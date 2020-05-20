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"Убивця" The Sims: анонсована нова гра про симуляцію життя
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Популярна гра The Sims була першим і найуспішнішим симулятором життя з того часу, як вона вперше вийшла ще у 2000 році. Були й інші проєкти, але ніщо не змогло повалити домінуючу серію з п'єдесталу. Однак зараз група ентузіастів працює над однією грою, яка може кинути виклик ігровому гігантові.
Йдеться про "Paralives" – це інді-іграшка, яка фінансується виключно коштом пожертвувань з патреона. Вона є симулятор життя, де гравці можуть проєктувати будинки, створювати персонажів і управляти ними у великому місті.
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Гра більше уваги приділяє будівництву та проєктуванню будинків, а не самому геймплею. На сторінці в Steam серед переваг перераховані просунуті інструменти для будівництва та меблі, які повністю налаштовуються.
Виходячи з кількості людей, які роблять пожертвування для розробки, стає ясно, що люди несамовито хочуть побачити конкурента "The Sims". Уже зараз гра збирає майже 20 000 доларів на місяць. Досить дивно, що у "Paralives" справи йдуть добре, враховуючи, що гра перебуває на ранній стадії розробки. Творець вже поділився кількома скріншотами і описами ігрових інструментів для дизайну.
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