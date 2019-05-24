Uber запустить підводне "таксі" в Австралії

27 травня, Uber відкриє сервіс ScUber: він буде катати клієнтів по Великому бар'єрному рифу від острова Херон.

Коштуватиме така поїздка недешево: два місця у кабіні обійдуться у три тисячі доларів. Цю суму можна поділити навпіл, якщо зарезервувати субмарину з іншим клієнтом.

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Замовити підводний човен можна безпосередньо за допомогою додатку Uber. Пасажирів будуть занурювати до 30 метрів – приблизно на стільки ж пірнають досвідчені дайвери.

Частину прибутку компанія пожертвує фонду рифа.

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