Приват24 кардинально зміниться: як виглядатиме оновлений додаток

ПриватБанк анонсував вихід нової версії сервісу мобільного банкінгу Приват24. Дізнайтеся, коли ж оновиться додаток та як він виглядатиме.

Гендиректор ПриватБанку Петро Крумханзл пояснив, що оновлений мобільний додаток Приват24 не буде використовувати цифрове ядро Corezoid, права на яке належать екс-власнику банку. Відповідно, сервіс отримає абсолютно нове програмне забезпечення. Зміниться також дизайн додатку.

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Найближчим часом бета-версія Приват24 буде доступна всім охочим. Загалом робота над запуском оновлення проходить у три етапи. "Перший – це закрите бета-тестування нової програми, і він вже триває. Другий етап починається в травні – це відкрите бета-тестування, яке проведуть за участю клієнтів. Вони зможуть вибрати для користування стару або нову версію програми. Після всього цього в кінці літа буде третій етап – повний перехід на нову систему", – уточнив прес-секретар ПриватБанку Олег Серга.

Ось як виглядає новий Приват24 у закритому бета-тестуванні:

Приват24

У банку пообіцяли, що користувачів попереджатимуть про глобальні технічні роботи, аби уникнути можливих збоїв у системі.

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