Uber відновлює роботу в Києві без комісії: вся оплата залишається водіям

Сервіс таксі Uber поновлює свою роботу в столиці України. Компанія скасувала свою комісію за обслуговування, яку стягувала з власників авто. Тепер всю оплату за поїздку забиратиме водій.

Сервіс Uber знову запрацював у Києві, тож мешканці міста зможуть пересуватися столицею на таксі.

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Також Uber вже працює у Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому, Луцьку та Рівному.

В умовах війни компанія вирішила ще надати 10 000 безплатних поїздок державним службовцям та тим працівникам, які залучені до роботи критичної інфраструктури.

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