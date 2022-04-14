Практичний іспит для водіїв спростили до одного етапу: як зараз отримати категорію В

Практичні іспити для водіїв відновили, тож українці знову можуть отримати права категорії "B". Саму процедуру проходження у період дії воєнного стану змінили та спростили.

У МВС повідомили, що сервісні центри відновлюють практичний іспит для отримання категорії "В", адже на цей час погоджені всі маршрути з військовими державними адміністраціями.

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Заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп'ятий поінформував, що процедуру складання практичних іспитів у період дії воєнного стану спрощено в один етап:

на дорогах загального користування – для відкриття категорій B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E

на автомайданчику – A1, A та B1

Запис на практичний іспит здійснюватиметься за особистим зверненням громадянина або за номерами телефонів обраного сервісного центру МВС, що вказані на ЦЬОМУ інформаційному порталі.

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