У Києві запустять новий сервіс Uber Shuttle: як це працюватиме

Компанія Uber запустить в Києві пілотний проект Uber Shuttle – сервіс з бронювання місця в мікроавтобусі, який буде слідувати низкою обраних напрямків в місті. Сервіс стане доступним у травні 2019 року.

В Uber розповіли, що під час цього пілотного проекту користувачі зможуть забронювати через додаток місце в мікроавтобусі, який буде їздити по одному зі заздалегідь визначених напрямків. Інформація про напрямки й ціни на поїздки з'являться в день запуску Uber Shuttle. Такий сервіс уже доступний в Каїрі (Єгипет) і Монтерреї (Мексика).

І ще: Компанія Buick показала у Шанхаї розкішний мінівен GL8

Ви зможете забронювати місця в мікроавтобусі

Віце-президент і регіональний директор Uber в Європі, Африці і на Близькому Сході П'єр-Дімітрі Гор Коті зазначив, що Україна дуже важлива для Uber, і компанія буде продовжувати інвестувати в країну, просуваючи на українському ринку нові продукти.

Uber присутній в Україні з 2016 року. Uber Shuttle – третя нова послуга, яку компанія запускає в Україні за останні півроку, – після Uber Green і Uber Eats.

Читайте також: Як перетворити фургон у затишний дім на колесах: відео