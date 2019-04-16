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Компанія Buick показала у Шанхаї розкішний мінівен GL8

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Мінівен GL8 від Buick - фото 1
Мінівен GL8 від Buick / carscoops

Прем'єра особливого MPV американської марки відбулася на мотор-шоу в Шанхаї. Поки це тільки концепт, але у Buick вже натякнули на те, що такий варіант скоро стане серійним.

Суббренд Avenir був створений у 2016 році, з цією приставкою продають найдорожчі авто Buick. А першою моделлю, що отримала такий варіант виконання, став мінівен GL8 нової генерації, доступний, правда, тільки в Китаї. Але якщо серійний розкішний MPV буває лише 7-місним (2+2+3), то у шанхайського концепту чотири крісла.

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Розкішний мінівен GL8 - фото 321673
Розкішний мінівен GL8

Отже, останній ряд сидінь GL8 Avenir Concept перетворили у VIP-зону з двома окремими сидіннями з безліччю електрорегулювань, масажером, підставками для ніг і вбудованими у підголів'я динаміками для об'ємного звуку. У спинки передніх крісел інтегровані планшети. Крім того, бокс-підлокітник, розташований між передніми сидіннями, ззаду трансформується у підставку для вина або шампанського. Салон оброблений дорогою шкірою білого і синього кольорів, на дверях є вставки, покриті лаком, які зроблені з натуральної смоли.

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Розкішний мінівен GL8

Передня панель також нова. Перед водієм – цифрова "приборка", об'єднана з великим сенсорним екраном мультимедійної системи, як у останніх моделей Mercedes-Benz. Ще у GL8 Avenir Concept замінили блок клімат-контролю і селектор трансмісії.

Є відмінності і в дизайні екстер'єру: прототип отримав нові бампери, інші фари (повністю світлодіодні) і корпуси зовнішніх дзеркал, комірки у радіаторній рештці стали більшими.

У Buick відзначили, що в серію такий варіант можуть відправити до кінця поточного року.

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Розкішний мінівен GL8
Розкішний мінівен GL8 - фото 321672
Розкішний мінівен GL8

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Джерело: carscoops
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