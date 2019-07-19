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Джаред Лето влаштував міні-концерт на Пішохідному мосту в Києві: відео

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Джаред Лето - фото 1
Джаред Лето / instagram

Вчора ввечері, 18 липня, американський співак Джаред Лето, який виступав у Києві в рамках фестивалю UPark 2019 разом з групою 30 Seconds to Mars, зробив киянам сюрприз – виступив як вуличний музикант.

Так, після свого виступу на фестивалі UPark 17 липня Джаред Лето не покинув столицю, а залишився в місті погостювати. У четвер, 18 липня, містян, які прогулювалися ввечері по пішохідному мосту, чекав сюрприз. Під час прогулянки вечірнім містом, Джаред Лето взяв гітару у вуличного музиканта і виконав кілька своїх пісень. Вражені кияни почали активно ділитися у соцмережах короткими роликами з вуличного виступу американської зірки.

І ще: Як Джаред Лето шукав борщ у центрі Києва

Читайте також: Світоліна показала, яка гуляла з бойфрендом Києвом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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